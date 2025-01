Давосский форум: очередь на поклон Трампу

Игорь Пшеничников, политолог

Инаугурация нового президента США Дональда Трампа заслонила собой ежегодную сессию Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. А там было на что посмотреть. Это была сходка трясущихся от страха либеральных "элит", боящихся Трампа, но желающих ему присягнуть.

В этом году в Давос слетелись более 3000 руководителей государственного и частного секторов, в том числе более 50 глав государств и сотни высокопоставленных правительственных чиновников. Давосский форум стал большой очередью к Трампу, чтобы выразить ему "любовь и лояльность".

В 2020 году с победой Байдена на выборах в США, мировая глобалистская либеральная "элита", собирающаяся в Давосе, который ассоциируется с богатством и властью, вздохнула с облегчением, мол, "наконец-то мы покончили с Дональдом Трампом". Теперь власть в Вашингтоне поменялась, и Трамп снова в Овальном кабинете. И потому главной закулисной темой нынешней ежегодной сессии давосского форума в отличие от официально анонсированной ("Сотрудничество в эпоху искусственного интеллекта") стало возвращение Трампа к власти. Мейнстримом, общей "масштабной идеей" нынешней сессии глобалистов было то, "как наиболее подобострастно принять Трампа, с рвением, достойным аплодисментов".

Как пишет в этой связи с нескрываемым сарказмом агентство Bloomberg, "теперь, с возвращением Трампа, многие, похоже, готовы сделать всё возможное, чтобы защитить и продвинуть свои интересы". Главное – бизнес, деньги, которые надо не потерять, а преумножить. Если для этого нужно отказаться, по крайней мере на время, от некоторых идей, которые еще недавно все приветствовали в Давосе, то так тому и быть. Возможно, придётся подождать с разговорами о "равенстве, многообразии и острой необходимости бороться с изменением климата".

Давосским пропагандистам - самого хозяина форума Клауса Шваба, его советника и "философа" израильтянина Юваля Ноя Харари или Алекса Сороса (сына пресловутого Джорджа Сороса) тоже придется помолчать и отойти в сторону. Ведь Трамп в своей инаугурационной речи приказал всей этой либеральной тусовке считать, что в мире существует только два пола – мужской и женский. А само понятие "гендер" Трамп выбросил на свалку. Трамп не ссылается на Священное писание. Просто Трамп тонко уловил общественные настроения в Америке и в мире, где абсолютное большинство людей не приняли "гендерное" безумие ультралиберального глобалистского истеблишмента.

Воротилы большого бизнеса и завсегдатаи Давоса, которые ранее поливали Трампа грязью, теперь выстроились в очередь, чтобы поздравить его и выслужиться. Многие даже не ждали дня инаугурации Трампа, они заранее пресмыкались, как, например, владелец пресловутой Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг, который недавно ввел в состав совета директоров своей компании личных друзей Трампа. А кроме того, Цукерберг вложился в организацию инаугурационной вечеринки Трампа. Высший пилотаж лизоблюдства. Но что ни сделаешь ради денег?

Цукерберг не один такой. Ford Motor Co. и Bank of America Corp., ранее осудившие нападение сторонников Трампа на Капитолий в январе 2021 года, теперь вошли в число тех, кто внёс свой вклад в инаугурацию Трампа, которая стала самой дорогостоящей в истории. Руководитель компании электронной коммерции Amazon, владелец газеты The Washington Post Джефф Безос и основатель и генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман лично пожертвовали по миллиону долларов и более.

Вся давосская "знать" с американскими паспортами еще до инаугурации Трампа посетила его в личной резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Ещё до того, как Трамп дал отмашку во время своей инаугурационной речи по поводу "только двух полов – мужского и женского", огромное число американских компаний, от McDonald’s Corp. до Walmart Inc., отказались от инициатив по "многообразию, равноправию и инклюзивности".

Все шесть крупнейших банков США вышли из спонсируемого ООН альянса "чистого нуля" - то есть, тех компаний, которые добивались полного прекращения выбросов углекислого газа, якобы перегревающих планету. А на днях Федеральная резервная система (ФРС) вышла из коалиции мировых центральных банков, изучающих "климатические риски для финансовой системы", заявив, что она "слишком далеко отошла от своей миссии". То есть, занималась какой-то ерундой в угоду либеральным доктринам о "мировом потеплении".

Агентство Bloomberg отмечает, что эти дни процессия генеральных директоров разных компаний уже побывала направилась к Мар-а-Лаго, в резиденции Трампа и к частном клубе в Палм-Бич. Среди недавних посетителей - Сатья Наделла из Microsoft, Тим Кук из Apple Inc. и глава Coca-Cola Джеймс Квинси. "Они понимают, что он из тех, кто болезненно реагирует на критику и восприимчив к лести", - сказал агентству Bloomberg в этой связи Джефф Сонненфельд, известный специалист по переговорам из Йельской школе менеджмента.

Самым концентрированным выражением страха за свое будущее при Трампе стал в Давосе играющий роль "президента Украины" Зеленский. Выступая на одной и панелей форума, он попытался ответить на вопрос, почему киевское "руководство приняло тот факт, что членство Украины в НАТО уже не обсуждается". Ответ был замечательным в своей откровенности. Оказывается, по его словам, обещания Запада однажды принять Украину в НАТО были "ложью".

"Некоторые государства изначально проводили не очень прозрачную политику, они не поддерживали нас в НАТО. И это была просто ложь, что, мол, Украина будет в НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам. И также это было нечестно со стороны западных лидеров. Некоторые лидеры обещали, что мы будем в НАТО. И это было нечестно. Я считаю, что была слабая позиция Германии и США, потому что они имели диалог с русскими. Я считаю, что они проиграли этот диалог, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с русскими", - заявил Зеленский.

С Трампом у власти заглохнут не только разговоры о членстве Украины в НАТО, но и американская помощь Киеву может серьезно ослабнуть. А это уже звонок к последнему акту трагедии под названием "проект Украина". Напомним, что Зеленский в своем "мирном плане" требовал принятия Украины в НАТО в обмен на заключение мира с Россией. Теперь всем предельно ясно, что Трамп пытается выстроить некий диалог с Москвой по поводу Украины, вообще не принимая во внимание Зеленского.

Новые реалии Америки, когда крупный бизнес ищет милости со стороны Трампа, нашли отражение в международном масштабе в Давосе. "Задача бизнесмена не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы справиться с ним. Все прилагают большие усилия, чтобы попытаться договориться с Трампом", - сказал агентству Bloomberg Уилбур Росс, миллиардер, занимающийся прямыми инвестициями, который был министром торговли в первом кабинете Трампа.

Одним словом, "ярмарка тщеславия", каковой всегда был Давос со своим несметным богатством и мировым влиянием, прилюдно превратилась в ярмарку беспринципности и лизоблюдства, что еще раз говорит о "степени проработки и научности" всех давосских рекомендаций по "совершенствованию мира".